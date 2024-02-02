В Якутии заработал онкодиспансер стоимостью 9 млрд рублей

На его территории размещены консультативные, диагностические, стационарные отделения, а также предусмотрена поликлиника на 210 посещений в смену

ТУЛА, 2 февраля. /ТАСС/. Стоимость Якутского республиканского онкологического диспансера составила 9 млрд рублей. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев на открытии онкологических центров в регионах РФ с участием президента России Владимира Путина.

"Сегодня исторический день. <…> За эти годы вложено 9 млрд, из них 7 млрд 600 млн - федеральных средств, 1 млрд 400 млн - из бюджета Республики Саха (Якутия)", - сказал он.

Главный врач онкодиспансера Татьяна Николаева отметила, что площадь здания составляет 25 тыс. кв. м. На его территории размещены консультативные, диагностические, стационарные отделения, а также предусмотрена поликлиника на 210 посещений в смену, что позволит ежегодно принимать более 20 тысяч пациентов.

"Амбулаторный прием в поликлинике начнем с понедельника. <…> Ввод стационарных отделений на 180 коек запланирован поэтапно до конца этого месяца. <…> Мы будем выполнять все виды диагностики злокачественных новообразований, также планируем в два раза увеличить количество операций, выполнять не две тысячи, как сейчас, а более 4 тыс. в год", - добавила она.

Строительство онкоцентра началось осенью 2017 года, в конце 2018 года после реконструкции открылось здание радиологического отделения, а летом 2019 года началось возведение второй очереди центра.