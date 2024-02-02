Осквернившему памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване избрали подписку о невыезде

В TikTok 30 января появилась запись, на которой пользователь соцсети Самвел Ширинян демонстративно сорвал и растоптал ленты, символизирующие флаг РФ, опрокинул венки и высказал оскорбительные комментарии в адрес России

ЕРЕВАН, 2 февраля. /ТАСС/. Мера пресечения в виде подписки о невыезде избрана гражданину, осквернившему памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил пресс-секретарь Следственного комитета Армении Гор Абрамян.

"В качестве меры пресечения для гражданина, осквернившего памятник детям блокадного Ленинграда, избрана подписка о невыезде", - сказал Абрамян.

30 января в TikTok появилась запись, на которой пользователь соцсети Самвел Ширинян демонстративно сорвал и растоптал ленты, символизирующие флаг Российской Федерации, опрокинул венки и высказывал оскорбительные комментарии в адрес РФ. В СК Армении возбудили уголовное дело по этому факту.