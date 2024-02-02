Путин подарил дочери тульского медика детский компьютер и плюшевого медведя

Получивший коттедж по программе поддержки медработников Ярослав Швецов ранее пригласил президента России в гости

ТУЛА, 2 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подарил детский компьютер и плюшевого медведя Полине Швецовой, дочке пригласившего главу государства в гости сотрудника Тульского онкодиспансера.

Получивший коттедж по программе поддержки медработников Ярослав Швецов ранее пригласил главу государства в гости. Визит не был запланирован в программе поездки президента.

"Полина, как зовут нашего президента?" - спросил отец у вышедшей встречать Путина дочери. "Владимир Владимирович", - ответила девочка. "Ничего себе, все знаете", - удивился президент.

"Как здорово у тебя", - обратился Путин к Полине, осматривая детскую. Девочка подарила главе государства плюшевого зайца. "Вам на победу! - протянула игрушку девочка. - У меня тоже зайчик есть".

"У нас тоже есть подарки, - обратился к девочке глава государства. - Если мама разрешит, компьютер детский подарю". "Можно?" - повернулся к Альбине Швецовой Путин. "По расписанию", - ответила она. "По расписанию", - согласился президент и подарил девочке также большого плюшевого медведя: "Еще один мягкий зверь".

"А ты танцуешь, Полина?" - поинтересовался Путин и встретил танец девочки аплодисментами. Дочь врача также прочитала президенту стихотворение Ольги Емельяновой "Любовь к Родине", после чего все отправились пить чай.