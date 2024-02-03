В Калининграде увеличат глубину бронирования времени пересечения границы с Литвой

Места в электронной очереди будут выдаваться на 15 дней

КАЛИНИНГРАД, 3 февраля. /ТАСС/. В Калининградской области увеличат глубину бронирования времени в электронной очереди на пересечение границы с Литвой через пункт пропуска "Чернышевское" до 15 дней. Решение принято для смягчения ситуации, осложненной медленной работой литовской таможни и растущей очередью перед пунктом пропуска, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Для улучшения ситуации с 3 февраля с 10:00 выдача бронирований [места в электронной очереди] в терминале самообслуживания будет организована не только на текущие сутки, но и на следующие 15 дней. Таким образом, ночное бронирование отменяется, перевозчики могут приехать в любое время. Если схема покажет свою эффективность, глубина бронирования будет увеличена", - говорится в сообщении.

Проблему обсудили на совещании в областном правительстве. Было отмечено, что ситуация с ограничением пропуска на литовской стороне остается напряженной. Пропускные возможности пункта пропуска искусственно сдерживаются литовской стороной. Отставание от зарезервированного времени увеличивается. Представители Минтранса России и Росгранстроя отметили, что федеральные ведомства готовы идти на встречу калининградскому бизнесу и доработать систему электронной очереди.

Проблемы с пропуском через МАПП "Чернышевское" фиксируются регулярно. В очередной раз очередь там начала расти с 18 января. На утро 2 февраля пред МАПП стояли 50 машин и еще 25 ожидали возможности пересечь границу на нейтральной полосе. В отдельные часы литовская таможня вообще не пропускала грузовики. По данным телеграм-канала, который информирует о ситуации на МАПП "Чернышевское", на 23:00 мск отставание от зарезервированного времени пересечения границы на 23:00 мск достигло 156 часов, ближайшими в очереди на проезд в Литву были фуры за 27 января.

В Калининградской области расположены четыре многосторонних пункта пропуска через границу с Литвой. Два из них были закрыты из-за пандемии. Возможности пункта пропуска в Советске ограничены, потому что пропуск осуществляется через исторический мост королевы Луизы, открытый в 1907 году, - на нем действуют ограничения по грузоподъемности машин. Основной поток грузового транспорта приходится на "Чернышевское", пропускная способность которого - 300 машин в обе стороны в сутки.