На юге России прогнозируются дожди с ветром и местами со снегом

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Алины Котилевской, непогода продлится до 7 февраля

ТАСС, 3 февраля. Активные атмосферные фронты принесут на юг России сильные и очень сильные дожди, местами со снегом, а также усиление ветра. Непогода продлится до среды, особенно ярко проявится на черноморском побережье страны, в частности, в Сочи, сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

"На юг России в выходные дни придет целая система активных атмосферных фронтов, которая вызовет до среды усиление ветра, сильные и очень сильные осадки на черноморском побережье. Особенно достанется от непогоды Сочи, где за пять ближайших дней может выпасть месячная норма осадков - около 100 мм. При прохождении фронтов возможно образование смерчей над Черным морем. Температура воздуха на юге России и Северном Кавказе будет выше климатической нормы на несколько градусов", - сказала она.

В Краснодаре в субботу будет преимущественно без осадков, до 4-6 градусов тепла, в воскресенье ожидаются дожди при 7-9 градусах тепла, ветер до 15 м/с. По территории края - сильные дожди, местами со снегом, сильный ветер с порывами 20-23 м/с, местами до 24-29 м/с. По данным "Фобос", в Краснодаре в январе выпало более двух месячных норм осадков (202%), и первый месяц 2024 года занял третье место в списке самых влажных январей за последние полвека.

В Крыму днем в воскресенье пройдут дожди, переходящие в мокрый снег, в горах - снег. В воскресенье и в ночь на понедельник ожидается резкое усиление ветра до 25-30 м/с, в южных районах полуострова и в горах - до 35 м/с. В Севастополе в субботу - до 7-9 градусов тепла, в воскресенье - до 8-10 градусов тепла. Осадки сохранятся до вторника.

В Ростове-на-Дону в субботу - до 1-3 градусов тепла, в воскресенье - дождь с мокрым снегом при температуре днем до 2-4 градусов. Порывы ветра будут достигать 15 м/с.

О погоде в Сочи и Туапсе

Сильные дожди пройдут в Сочи в субботу, а в воскресенье и понедельник - очень сильные при температуре до 4-6 градусов тепла. Ветер усилится до 20 м/с, местами до 25 м/с, море будет штормить. В горах Сочи, на Красной поляне, прогнозируют сильные и очень сильные снегопады и высокую лавиноопасность, сход селевых потоков. Уровень воды в реках может достичь неблагоприятных, местами опасных отметок.

Аналогичная ситуация прогнозируется и в Туапсе. На остальном черноморском побережье дожди не будут настолько интенсивными.