В Аргентине против протестующих намерены возбудить уголовные дела за вандализм

Мэр Буэнос-Айреса Хорхе Макри опубликовал фотографии, на которых участники манифестации разбирают брусчатку, а также бросают камни и другие предметы в сотрудников правоохранительных органов

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 февраля. /ТАСС/. Аргентинские власти будут добиваться возбуждения уголовных дел в отношении участников антиправительственных манифестаций по обвинению в нанесении ущерба городскому имуществу. Об этом сообщил в пятницу мэр Буэнос-Айреса Хорхе Макри.

"Я дал указания министерству безопасности, безопасности юстиции и прокурору Буэнос-Айреса возбудить уголовные дела в отношении всех лиц и организаций, которые принимали участие в агрессии и уничтожении собственности города", - написал он в X.

Мэр Буэнос-Айреса опубликовал фотографии, на которых участники манифестации разбирают брусчатку, а также бросают камни и другие предметы в сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, во время протеста неизвестные подожгли мусорный бак. По словам Макри, власти города потребуют компенсировать нанесенный ущерб. Как сообщила министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич, правительство также будет добиваться возмещения расходов на операцию по обеспечению порядка.

По данным газеты Ambito, в пятницу в ходе акции протеста были задержаны не менее 12 человек.

С 31 января перед зданием Конгресса Аргентины ежедневно проходят манифестации против пакета реформ президента Хавьера Милея, который сейчас находится на рассмотрении парламента. Наиболее ожесточенные столкновения между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов произошли в четверг. Полиция и жандармерия применила против манифестантов резиновые пули, перцовый газ, водомет и дубинки.