Дорогу к Териберке открыли спустя восемь дней

Ее закрывали из-за непогоды

МУРМАНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Дорога к селу Териберка в Мурманской области открыли для проезда всех видов транспорта спустя восемь дней после того, как проезд по ней закрыли из-за метели. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. Автоподъезд к селу закрывали с 06:00 26 января.

"3 февраля 2024 года с 06:00 открыт проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС км 32 - км 136 + 570 и автоподъезд к селу Териберка км 0 - км 38 + 260 для всех видов транспорта", - говорится в сообщении.

Автоподъезд к Териберке является единственной возможностью добраться по суше до старинного села, расположенного на побережье Баренцева моря с выходом в Северный Ледовитый океан. Зимой некоторые участки дороги из-за непогоды сильно заметает, видимость практически отсутствует. В 2023 году более 50 машин на сутки застряли в снегу по пути из Териберки в Мурманск.

Село Териберка, где проживают около 1 тыс. человек, стало известным после съемок там фильма "Левиафан". Териберка расположена в Кольском районе в 120 км от Мурманска. Ежегодно до пандемии село посещали до 40 тыс. человек.