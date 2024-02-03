Пленный военнослужащий ВСУ рассказал, что его мобилизовали под угрозой полиции

Через день после мобилизации Вячеславу Манашеву оформили документы в военкомате и отправили в Николаев

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Пленный матрос ВСУ Вячеслав Манашев рассказал, что его мобилизовали из общежития, в котором жили военнослужащие. ВСУ угрожали ему полицией.

"Была общага, там где мы жили, и там жили военные, они на проходной стояли, и они увидели нас, что мы там не один день ходим. И в один прекрасный момент, они зашли и забрали нас в военкомат. То есть сказали, что, если мы будем упираться, они вызовут полицию", - рассказал Манашев. Интервью с ним распространило Минобороны РФ.

Через день после мобилизации Манашеву с другом оформили документы в военкомате и отправили в Николаев. Во время подготовки он стрелял из автомата и один раз кидал гранату, а также проходил полосу препятствий.

"В 19:00 нас завезли. Мы сели в лодку. Перешли. Нас встретили. Мы зашли. Но эта картина не из лучших, уже понятно. Когда мы заходили, уже работали минометы. Я вижу, что лодка разбита была. Двухсотых больше десятка было, по берегу все валялись. Картина страшная была", - рассказал он о бое, в ходе которого его взяли в плен.

Манашев добавил, что его оглушило и он спрятался в подвале, где просидел до вечера. После этого он попытался связаться со своими сослуживцами, но они отказались его забирать.