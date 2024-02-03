В Сочи объявили штормовое предупреждение о лавиноопасности

Оно будет действовать до 6 февраля

КРАСНОДАР, 3 февраля. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Краснодарскому краю объявило на ближайшие дни штормовое предупреждение о лавинной опасности в горах Сочи.

"Штормовое предупреждение по лавиноопасности на территории Сочи. По данным ФГБУ "СЦГМС ЧАМ", на период с 18:00 [мск] 3 февраля до 18:00 [мск] 6 февраля в горах муниципального образования Сочи выше 1 тыс. м над уровнем моря лавиноопасно", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности и не выходить в горы в непогоду.