Дорогу к Териберке закрыли из-за непогоды спустя семь часов после открытия

По данным МЧС, на трассе наблюдается метель и ухудшение видимости

МУРМАНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Дорогу к селу Териберка в Мурманской области вновь закрыли из-за метели спустя семь часов после того, как проезд по ней открыли, сообщили в региональном оперштабе. Автоподъезд к селу открыли с 06:00 3 февраля после восьмидневного запрета на движение по ней из-за непогоды.

"С 13:30 3 февраля автомобильная дорога Кола-Серебрянские ГЭС с 32 км по 136 км и автоподъезд к Териберке с 0 по 38 км будут закрыты для движения автомобильного транспорта по погодным условиям", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального главка МЧС уточнили, что проезд закрыли из-за метели и ухудшения видимости.

Автоподъезд к Териберке является единственной возможностью добраться по суше до старинного села, расположенного на побережье Баренцева моря с выходом в Северный Ледовитый океан. Село Териберка, где проживают около 1 тыс. человек, стало известным после съемок там фильма "Левиафан". Териберка расположена в Кольском районе в 120 км от Мурманска. Ежегодно до пандемии село посещали до 40 тыс. человек.