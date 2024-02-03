В Москве изменились 10 маршрутов общественного транспорта

Как уточнили в департаменте транспорта города, автобусы будут подъезжать ближе к станциям метро, МЦК и МЦД

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Работа 10 маршрутов наземного транспорта изменилась на западе, юго-западе и юго-востоке Москвы, а также в Зеленограде с 3 февраля, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С открытием новых станций метро и МЦД, а также с вводом новых жилых комплексов мы вносим необходимые изменения в работу транспорта. С 3 февраля улучшим маршруты, которые проходят почти в 40 районах столицы. Это обеспечит местным жителям удобный доступ к важным городским объектам и повысит комфорт поездок", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

Он уточнил, что изменения коснулись 10 маршрутов. Автобусы теперь будут подъезжать ближе к станциям метро, МЦК и МЦД. Увеличится количество техники на линии, транспорт начнет ходить чаще. Для пассажиров сократится время в пути и время ожидания на остановках. Появятся удобные пересадки между маршрутами.

Как отмечается в инфографике к сообщению, в частности, маршрут 736 продлевается на другую сторону железной дороги и станции МЦД "Курьяново", а объединенный маршрут 604 поедет от "Ростокино" до метро "Семеновская". Электробусы до "Семеновской" будут ходить чаще.