"Мотор фильм студия" потребовала взыскать с Виктора Хориняка более 8 млн рублей

Заявление мотивировано тем, что актер ненадлежащим образом исполнил обязательства по договору

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу кинокомпании "Мотор фильм студия", которая требует взыскать с актера Виктора Хориняка, известного по съемкам в сериале "Кухня", более 8 млн рублей за отказ от участия в работе над комедией "Любви не бывает". Об этом ТАСС сообщили в Арбитражном суде Москвы, в который поступила апелляция истца.

"ЗАО "Мотор фильм студия" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском о взыскании с ИП Хориняка В. В. в пользу общества неустойки по договору №09-03/23/1 в размере 5 млн рублей, убытков в размере 3 006 100 рублей. Заявление мотивировано тем, что ответчик ненадлежащим образом исполнил обязательства по договору. Истец не согласился с решением первой инстанции, которая снизила размер неустойки, и подал апелляцию на него, которая будет рассмотрена в Девятом арбитражном апелляционном суде 12 марта", - сообщили агентству.

Как сказано в материалах дела, Хориняк согласился сыграть персонажа по имени Саша в фильме "Любви не бывает". После этого между ним и киностудией был заключен договор, по которому артист обязался принять участие в репетициях, пробах, проведении съемок рекламных фотографий и других мероприятиях в соответствии со своим графиком занятости. Однако актер не прибыл на читку и примерку костюмов в установленное время и место. Между ним и ЗАО "Мотор фильм судия" возник конфликт, в результате чего Хориняк расторг соглашение о своем участии в съемках комедии и вернул кинокомпании аванс в размере 800 тыс. рублей.

Но кинокомпания сочла, что этого мало, и заявила к артисту иск на более чем 8 млн рублей. Арбитражный суд Москвы счел эти требования завышенными. "Суд решил взыскать с индивидуального предпринимателя Хориняка Виктора Викторовича в пользу закрытого акционерного общества "Мотор фильм студия" неустойку согласно договору в размере 100 тыс. рублей, расходы по оплате юридических услуг в размере 30 тыс. рублей и государственную пошлину в размере 48 тыс. рублей", - сказано в решении первой инстанции. Кинокомпанию это решение не устроило, она подала жалобу на него.

Хориняк - артист Московского Художественного театра имени А. П. Чехова. Известность ему принесли роли бармена Константина в телесериалах "Кухня", "Отель Элеон" и "Гранд" и Ивана Найдёнова в трилогии "Последний богатырь".

"Мотор фильм студия" - российская кинокомпания, которая занимается производством полнометражных художественных и телевизионных фильмов, а также телесериалов.