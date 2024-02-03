В ОП настаивают на включении журналистов из Новороссии и Донбасса в число ветеранов СВО

Первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич также отметил необходимость четко определить, что считается зоной спецоперации

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Журналисты из Новороссии и Донбасса, постоянно живущие и работающие в зоне боевых действий, должны быть наделены статусом ветеранов СВО наряду с другими военкорами, освещающими ход специальной военной операции. Такое мнение высказал ТАСС первый зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, сопредседатель корсовета при ОП РФ по интеграции новых субъектов РФ Александр Малькевич.

"Общественная палата призывает наделять статусом ветерана боевых действий не только военкоров из федеральных СМИ, освещавших СВО, но и тех, кто там работает постоянно", - сказал Малькевич ТАСС.

Он напомнил, что законопроект, который планируют внести на рассмотрение Госдумы депутаты партии "Справедливая Россия - За правду", подразумевает наделение статусом ветеранов боевых действий лишь военных корреспондентов, работавших в зоне СВО. "Мы поддерживаем этот законопроект. Но при этом настаиваем на том, чтобы в него или в другой законопроект была внесена ключевая фраза: [наделить статусом ветеранов боевых действий] журналистов, постоянно работающих в зоне СВО", - подчеркнул Малькевич.

По его мнению, также необходимо четко определить, что считается зоной СВО. "То есть, например, если журналист работает в Геническе или в Мариуполе, это считать зоной СВО? Но ведь объективно, уже нет. Однако, при этом местные журналисты работают в Горловке, в Донецке, в Сватове, Кременной, Энергодаре, Васильевке и так далее", - сказал Малькевич.

По его словам, предложения о наделении статусом ветеранов боевых действий противопоставляют "федеральных" журналистов и местных. "Не надо противопоставлять. И те, и другие выполняют свой долг и одинаково рискуют жизнью. При этом местные журналисты, находясь на передовой, не имеют никаких социальных гарантий. Поэтому призываем наделять статусом ветерана боевых действий не только военкоров, освещающих СВО, но и тех, кто там работает постоянно", - сказал Малькевич.

О законопроекте

Документом предлагается внести изменения в федеральный закон "О ветеранах". Авторы законопроекта предлагают отнести к ветеранам боевых действий журналистов, направленных в зону специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года, отработавших установленный срок, либо откомандированных досрочно. В пояснительной записке к законопроекту указывается, что ранее уже был принят закон, согласно которому статус ветерана боевых действий смогли получить гражданские лица, направленные в зону специальной военной операции. Однако на уровне подзаконных актов не было создано необходимых условий для получения удостоверений ветерана военными корреспондентами, добавляют авторы проекта. Согласно пояснительной записке, основанием для получения статуса ветерана боевых действий могут быть командировочное удостоверение, соглашение Минцифры РФ с организациями СМИ об учете журналистов, направлявшихся для выполнения журналистских задач в ходе СВО, справка, подтверждающая нахождение военкора в зоне СВО, и другие документы.