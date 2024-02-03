Экипаж кругосветки Russian Ocean Way рассчитывает безопасно пройти Красное море

Руководитель экспедиции Евгений Ковалевский отметил, что Черном море тоже опасно, европейские страны не принимают экипажи русских моряков

ПХУКЕТ /Таиланд/, 3 февраля. /ТАСС/. Участники российской кругосветной экспедиции Russian Ocean Way рассчитывают безопасно преодолеть воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, несмотря на обострение ситуации в этом регионе. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил руководитель экспедиции Евгений Ковалевский, который в Генконсульстве России в Пхукете рассказал о деталях кругосветного плавания.

"В Красном море сейчас опасно, в Черном море тоже, европейские страны не принимают экипажи русских моряков. Рассчитываем все же пройти через Красное море и Суэцкий канал, затем выйти в Средиземное и Черное моря, а после через Волго-Донской канал добраться до Кронштадта. Другой вариант - это обогнуть Африку с юга, но это продлит экспедицию еще на год, к чему мы не готовы", - сказал российский путешественник.

Ковалевский отметил, что целью кругосветки является сохранение памяти о таких русских мореплавателях, как Иван Крузенштерн (1770-1846), Василий Головнин (1776-1831), Федор Литке (1797-1882) и Фаддей Беллинсгаузен (1778-1852). "Мы находимся в экспедиции уже два года и семь месяцев. Сейчас я понимаю, что чувствовали русские моряки-путешественники XIX века, по пути которых мы идем. Они все были в кругосветном плавании по три года. В XIX веке всего было 100 кругосветок, из них 50 были русскими. Наша задача сохранить историческую память о русских путешественниках и обеспечить преемственность поколений. К этой экспедиции мы готовились восемь лет и планируем завершить ее в этом году 24 июля в Кронштадте", - добавил он.

"Хотел бы вас поблагодарить, что в ходе экспедиции вы посетили остров Пхукет. Отдельное внимание в провинции Пхукет уделяется русскому языку и русской культуре. Мы рады здесь приветствовать туристов со всех стран мира", - сказал на встрече вице-губернатор провинции Пхукета Сатха Тхонгкхам, обращаясь к участникам экспедиции.

Трудности экспедиции

Начальник берегового штаба экспедиции и исполнительный директор Томского отделения Русского географического общества Юлия Калюжная рассказала о вызовах, с которыми столкнулись участники кругосветного плавания. По ее словам, тримаран участников экспедиции ранее потерял рулевое управление в районе острова Пасхи, после чего его начало уносить в сторону Антарктиды. "Мы организовали спасательную операцию, ребят спасли, тримаран потеряли. На острове Пасхи я нашла другое транспортное судно - катамаран. Он был на хранении восемь лет, но его хозяин любезно предоставил его и экспедиция продолжилась", - сказала она, отметив, что несмотря на то, что в экспедиции на постоянной основе всего два участника, в ней уже приняли участие на разных этапах добровольцы из Бразилии, Аргентины, Франции и Австралии.

"Мы планировали на катамаране добраться до Кронштадта, но в Коралловом море недалеко от Австралии на него напали акулы куки-каттеры. Это рыбы небольшого размера, которые ночью вгрызались зубами в баллоны катамарана, предположительно, приняв их за кита, и таким образом продырявили их. Экипаж начал тонуть. Мы организовали спасательную операцию, через 45 минут после сигнала бедствия пришел корабль и подобрал ребят", - продолжила Калюжная.

Российские мореплаватели не смогли взять на буксир поврежденный катамаран, поэтому он был оставлен в море. "В Австралии нас тепло встретили соотечественники. Большую помощь оказали посольство и консульство России в Австралии. И по волшебной случайности нам повстречался томич, который подарил нам лодку для продолжения экспедиции. На ней мы и пришли на Пхукет", - отметила руководитель штаба экспедиции.

Научные и образовательные проекты

Участники экспедиции по поручению Томского государственного университета измеряют уровень радиационного загрязнения на пути следования. Сибирский государственный медицинский университет проводит психологическое исследование благодаря экипажу кругосветки, изучая особенности поведения людей при нахождении в замкнутом пространстве в условиях запредельного стресса. Активно идет реализация международного образовательного проекта "Уроки из океана", который проходит в формате телемоста, когда школьники из России и всего мира получают возможность пообщаться с членами экспедиции.

"У членов экспедиции есть пять камер, они снимают материал для научных программ и фильмов, из этого материала мы также делаем видео для школьников и для учителей географии. После завершения кругосветки в Томске будет создано креативное географическое образовательное пространство на базе Томского отделения Русского географического общества и Омского научного центра СО РАН, где детям будут рассказывать о географии и роли России в мире", - добавила Калюжная.

О кругосветке

Капитан кругосветной экспедиции Станислав Березкин из Новосибирска и ее руководитель Евгений Ковалевский из Томска вышли в плавание 1 июля 2021 года из Кронштадта. Экспедиция проходит под эгидой Томского отделения Русского географического общества. Общая протяженность маршрута - около 35 тыс. морских миль. Проект поддержан Фондом президентских грантов.

7 февраля Russian Ocean Way продолжит свой путь и сделает следующую остановку в индийском городе Кочин.