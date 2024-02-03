Аграриев и коммунальщиков Херсонщины предупредили об угрозе неразорвавшихся снарядов ВСУ

Председатель правительства региона Андрей Алексеенко отметил, что они находятся в районах 15-километровой зоны от линии боевого соприкосновения

ГЕНИЧЕСК, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Херсонской области предупредили аграриев и коммунальщиков об опасности неразорвавшихся украинских боеприпасов в районах 15-километровой зоны от линии боевого соприкосновения. Об этом написал в своем Telegram-канале председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"Большая проблема для всех районов 15-километровой зоны не только опасность атак дронов и обстрелы артиллерии с правого берега, но и масса неразорвавшихся боеприпасов в земле. Именно на таком позавчера днем в Каховском районе во время сельхозработ подорвался трактор. К счастью, тракторист чудом остался жив и почти не пострадал", - сообщил он.

По словам Алексеенко, военные саперы оперативно обследовали местность, обнаружили и уничтожили еще несколько неразорвавшихся снарядов ВСУ. "Администрации районов стараются оперативно выявлять такие "подарки" нацистов и вызывать разминирование. Но при плотности обстрелов в десятки "прилетов" в день в каждом районе исключить подрывы мирного транспорта, ранения и гибель людей очень сложно. Поэтому просим всех быть максимально осторожными, особенно работников сельскохозяйственных и коммунальных предприятий. Внимательно осматривать местность перед началом любых работ", - добавил глава херсонского правительства.