В Турции вручили ключи от домов пострадавшим от прошлогодних землетрясений

Всего ключи предоставили 7 275 гражданам, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган

АНКАРА, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Турции вручили ключи от новых домов пострадавшим от разрушительных землетрясений, произошедших в 2023 году на юго-востоке республики. Торжественная церемония прошла в провинции Хатай при участии президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Сегодня мы вручаем ключи от домов 7 275 гражданам, из которых 6 572 находятся в наших провинциальных и районных центрах, 703 - в сельских районах. В течение двух месяцев мы завершим строительство 75 тыс. домов в зоне землетрясения", - рассказал глава государства.

По слова Эрдогана, к концу года планируется сдать 200 тыс. домов для пострадавших.

Власти Турции постепенно строят новые дома в регионах, пострадавших от землетрясений. Начиная с апреля 2023 года, жителям выдают ключи от их новых домов.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля 2023 года в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали тысячи афтершоков, ощущались в 11 провинциях Турции и в соседних странах, из которых больше всего пострадала Сирия. В Турции погибли более 49,5 тыс. человек.