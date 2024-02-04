Эксперт сообщил, что до 10% злокачественных опухолей имеют генетическую природу

Курение, ожирение и загрязнение окружающей среды являются одними из самых значимых факторов появления рака, отметил главный внештатный онколог Минздрава России Иван Стилиди

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Среди злокачественных новообразований лишь 5-10% опухолей имеют генетическую природу. Об этом во Всемирный день борьбы против рака сообщил ТАСС главный внештатный онколог Министерства здравоохранения России, директор НМИЦ онкологии имtени Н. Н. Блохина Минздрава РФ Иван Стилиди.

"Отдельная группа - это наследственно обусловленные раки, то есть те опухоли, которые связаны с определенными мутациями, передающимися по наследству. Таких мутаций, которые могут приводить к онкологическим заболеваниям, достаточно много. Но в общей структуре относительно небольшое количество опухолей имеет генетическую природу. Это 5-10% от всех злокачественных опухолей", - сказал он.

Чаще всего в России встречаются такие опухолевые новообразования, как рак молочной железы, легкого и колоректальный рак, пояснил Стилиди. Эти заболевания составляют почти половину всех злокачественных опухолей. Также часто отмечается рак предстательной железы, онкогинекологические опухоли, рак почки, поджелудочной железы, мочевого пузыря и желудка. Если добавить к этим локализациям опухоли головы и шеи, они будут составлять порядка 90% от всех солидных злокачественных новообразований, добавил эксперт.

Что влияет на развитие рака

Курение - один из самых значимых факторов появления опухолей. Причем речь идет не только о раке легкого, но и о раке пищевода, головы и шеи, шейки матки, молочной железы и почки, отметил Стилиди. Воздействие этого фактора увеличивает риск возникновения даже тех опухолей, которые, казалось бы, не связаны с курением напрямую. Эксперт добавил, что 80% всех случаев рака встречаются у курильщиков.

"Вторым фактором риска возникновения онкозаболевания является ожирение или метаболический синдром. Избыточная масса тела приводит к увеличению риска рака тела матки, молочной железы, почки, опухоли желчных протоков и некоторых других, рака поджелудочной железы. Это те опухоли, для которых характерна взаимосвязь с лишней массой тела. В странах, в которых ожирение стало еще большей проблемой, чем в нашей стране, например в США, избыточная масса тела вышла на первое место как фактор риска возникновения рака легкого", - пояснил Стилиди.

На риск возникновения злокачественных опухолей также влияют повышенная инсоляция, ионизирующее излучение, загрязнение окружающей среды. Кроме того, есть целая группа опухолей, связанных с инфекционными агентами, добавил Стилиди. Это, в первую очередь, вирус папилломы человека, который вызывает рак шейки матки, ротоглотки, опухоли наружных половых органов. Вирус Эпштейна-Барр провоцирует возникновение рака носоглотки и лимфомы Беркитта. Вирус гепатитов С и В повышает риск возникновения первичного рака печени, а восьмой тип вируса герпеса взаимосвязан с возникновением саркомы Капоши.

Заражение бактерией helicobacter pylori может привести к раку желудка, напомнил Стилиди. Заболевание шистосомоз, вызываемое паразитами шистосомами, увеличивает риск возникновения рака мочевого пузыря, добавил он. "Из химических факторов развития онкозаболеваний следует выделить употребление алкоголя. Безопасной дозы спиртного не существует", - заключил эксперт.

Всемирный день борьбы против рака традиционно отмечается 4 февраля. Он проводится с 2006 года. В России к этому дню приурочены просветительские мероприятия, одно из них - акция "Рак боится смелых".