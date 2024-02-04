WSJ: члены совета директоров Tesla употребляли наркотики с Маском, боясь его огорчить

По информации газеты, окружение бизнесмена "не хочет рисковать потерей социального капитала", который дает близость к Маску

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /ТАСС/. Некоторые бывшие и действующие члены совета директоров американской компании-производителя электромобилей Tesla употребляли наркотики вместе с ее гендиректором Илоном Маском, боясь его огорчить и лишиться "социального капитала". Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По информации издания, некоторые действующие и бывшие директора компаний Tesla и SpaceX, которые принадлежат Маску, знают, что бизнесмен употреблял наркотики, но в суд по этому вопросу не обращались. Совет директоров Tesla расследования по поводу употребления наркотиков Маском не проводил и не фиксировал свои опасения в протоколах, отмечает издание.

Источники газеты утверждают, что Маск употреблял кетамин на встречах с членом совета директоров Tesla и сооснователем сервиса аренды жилья Airbnb Джо Геббией. Вместе с Маском наркотики употребляли бывшие члены совета директоров Tesla Стив Джарветсон и Антонио Грасиас, а также брат миллиардера Кимбал Маск - ресторатор и предприниматель, который по-прежнему входит в совет директоров Tesla и SpaceX, утверждает WSJ. Братья, а также близкие к Маску люди, по данным источников издания, посещают вечеринки в одном из бутик-отелей в Мексике, где и употребляют наркотики.

Как пишет газета, то, в каких объемах Маск и члены совета директоров Tesla употребляют запрещенные вещества, вызывает беспокойство в компании. Один из друзей Маска и бывший член совета директоров Tesla Ларри Эллисон даже предлагал Маску зимой 2022 года приехать к нему на Гавайи, чтобы бизнесмен мог отдохнуть и прекратить употреблять наркотики, утверждает газета.

Некоторые друзья Маска, в числе которых директора, считают, что, от них ожидается, что они будут употреблять наркотики вместе с миллиардером, утверждает WSJ. Окружение Маска в компании опасается его расстроить, поскольку бизнесмен помог им сколотить состояния, и "не хотят рисковать потерей социального капитала, что дает близость к Маску" - для некоторых из них это в некоторой степени похоже на "близость к королю".

Газета поясняет, что незаконное употребление наркотиков нарушает строгую политику в компаниях Маска. Если утверждения об употреблении запрещенных веществ Маском подтвердятся, под угрозой могут оказаться контракты SpaceX с федеральными властями. Маск и его адвокат Алекс Спиро не ответили газете на просьбы дать комментарий.

Маск и наркотики

Ранее в январе Маск опроверг появившиеся в СМИ слухи о том, что он употребляет наркотики. Как пояснял журнал Forbes, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) потребовало от Маска в 2018 году гарантировать исполнение запрета на употребление наркотиков для сотрудников SpaceX после того, как в Сети распространилось видео, на котором предприниматель курил марихуану во время интервью американскому телеведущему Джо Рогану. По условиям соглашения с NASA, бизнесмен также должен был периодически проходить тестирования на наличие в крови наркотических веществ, чтобы его компания смогла сохранить доступ к госконтрактам.

Ранее американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что в совете директоров Tesla и SpaceX беспокоятся, что якобы имеющиеся у Маска проблемы с психическим здоровьем, а также употребление предпринимателем наркотических веществ может сказаться на деятельности компаний и судьбе принадлежащих ему активов. При этом никаких доказательств представители компаний не предоставили.