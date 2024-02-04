Система видеоаналитики в транспорте Москвы помогла найти 1,5 тыс. опасных преступников

Также с помощью системы выявили более 1,3 тыс. человек, числившихся пропавшими без вести

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Почти 1,5 тыс. опасных преступников удалось выявить в московском транспорте с сентября 2020 года благодаря системе видеоналитики "Сфера", сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

"Система видеоаналитики "Сфера" работает с 1 сентября 2020 года. С ее помощью в тесном сотрудничестве с полицией удалось найти 280 потерявшихся детей, а еще выявить почти 1,5 тыс. опасных преступников, среди которых были убийцы, насильники, грабители. Они пытались скрыться после совершения тяжких преступлений и представляли угрозу. Обеспечить безопасность поездок - приоритетная задача", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Максима Ликсутова.

В ведомстве отметили, что благодаря системе с 1 сентября 2020 года в транспорте выявили 1 324 человека, числившихся без вести пропавшими. В департаменте подчеркнули, что система распознает лица только тех людей, которые есть в базах розыска, остальные пассажиры остаются на 100% анонимными - доступ к информации есть исключительно у правоохранительных органов.

Кроме того, с помощью "Сферы" были обнаружены более 9 тыс. человек, находящихся в федеральном розыске.