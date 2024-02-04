В Москве сообщили о росте объемов онкологической помощи за четыре года почти в два раза

Увеличению объемов помощи способствовало строительство новых клиник и приобретение современного оборудования, подчеркнула заммэра города Анастасия Ракова

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Объемы оказываемой онкологической помощи в Москве за четыре года увеличились почти в два раза благодаря строительству новых клиник и приобретению современного оборудования. Об этом сообщила журналистам заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"За четыре года мы возвели более 85 тыс. кв. м новой инфраструктуры и отремонтировали еще свыше 40 тыс. [кв. м] и поставили в эти онкоклиники почти 4 тыс. единиц оборудования на сумму более 5 млрд рублей. Сейчас мы закончили строительство и готовим к запуску лучевой корпус в медцентре "Коммунарка", а также строим новую передовую онкобольницу №62 в Сколково. После этого мы полностью завершим создание современного онкологического каркаса Москвы. Такое сильное развитие инфраструктуры уже позволило увеличить объемы онкологической помощи почти в два раза", - сказала она.

Заммэра добавила, что в 2019 году Москва перешла на новый стандарт оказания онкологической помощи. В столице были созданы пять якорных онкологических клиник на базе пяти крупнейших городских больниц. В них имеется полный спектр медицинских возможностей для качественной помощи пациентам. В настоящее время каждая якорная клиника в Москве состоит из современного стационара с передовым оборудованием, центра амбулаторной онкопомощи вместо старого онкодиспансера, а также современной патоморфологической лаборатории. По ее словам, это сокращает сроки постановки диагноза и делает процесс обращения в медицинские учреждения более комфортным.

Также Ракова сообщила, что в Москве раннее выявление онкологических заболеваний увеличилось с 62% до 67%. "Мы наблюдаем высокие результаты по конкретным видам помощи: выявление онкологии шейки матки на нулевой стадии в прошлом году увеличилось почти в два раза, с 463 случаев до 903. При этом сегодня в 98% случаев результаты гистологического исследования, то есть установленный диагноз, готовы в течение пяти дней. Это очень важно для быстрого начала лечения. Значительно уменьшилась летальность в течение первого года после постановки диагноза - с 17% в 2019 году до 11,8%", - добавила заммэра.