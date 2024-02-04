В Одессе из-за мобилизации вакансии водителей предлагают женщинам и пожилым

По информации издания "Страна", крупная компания проводит набор на бесплатные курсы по подготовке водителей общественного транспорта для женщин со стажем вождения больше трех лет и мужчин старше 60 лет

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Работа водителя общественного транспорта в Одессе предлагается женщинам и мужчинам старше 60 лет, так как их не смогут мобилизовать. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

По его данным, соответствующие объявления расклеивает по городу одна из крупных компаний по пассажироперевозкам. В тексте указано, что проводится набор на бесплатные курсы по подготовке водителей общественного транспорта для женщин со стажем вождения больше трех лет и мужчин старше 60 лет. Другие категории граждан в объявлении не указаны.

Из-за мобилизации в Одессе наблюдается дефицит водителей. Кроме того, в последнее время в городе регулярно происходят случаи рейдов сотрудников военкомата в общественном транспорте. Военкомы останавливают транспорт и забирают мужчин из числа пассажиров.

Нехватка водителей фиксируется также в Киеве и других городах. В украинской столице сообщали и о серьезном дефиците коммунальных работников, многие из которых были мобилизованы. Кроме того, к работам на шахтах страны вместо мобилизованных мужчин привлекли женщин и заключенных.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.

Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам и обострила противоречия в обществе. В то время как сотрудники военкоматов часто применяют к гражданам силу, а на службу попадают даже непригодные по состоянию здоровья, депутаты и чиновники уклоняются от мобилизации и вывозят за границу сыновей призывного возраста. Тем не менее в декабре прошлого года президент страны Владимир Зеленский сообщил, что военное командование запросило призвать в вооруженные силы еще 500 тыс. человек. После этого правительство начало работу над законопроектом о новых правилах мобилизации.