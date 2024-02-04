Вице-спикер Думы попросил разъяснения у Верховного суда после ареста за серьги с радугой

По словам Владислава Даванкова, "нужен официальный документ, что у нас теперь считается экстремизмом, а что нет"

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращение в Верховный суд РФ с просьбой разъяснить, что считается экстремизмом. Поводом стал арест на пять суток за пропаганду ЛГБТ девушки из Нижнего Новгорода, которая носила серьги с цветами радуги, сообщил депутат в Telegram-канале.

"Пять суток ареста - за сережки! Обратился в Верховный суд за разъяснением: нужен официальный документ, что у нас теперь считается экстремизмом, а что нет", - написал Даванков.

Ранее в пресс-службе Сормовского районного суда Нижнего Новгорода сообщали ТАСС, что девушке "назначен административный арест сроком на пять суток по ч. 1, ст. 20.3 КоАП - за пропаганду ЛГБТ".

В ноябре 2023 года Верховный суд по иску Минюста России признал Международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ.