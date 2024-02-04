В Румынии космонавта Думитру Прунариу обвинили в конфликте интересов

Он занимал должность директора программы финансирования научных проектов из госфондов в рамках Румынского космического агентства и одновременно возглавлял Румынскую ассоциацию по космическим технологиям и индустрии, которая получала эти фонды

БУХАРЕСТ, 4 февраля. /ТАСС/. Национальный совет по этике научных исследований, технологического развития и инноваций Румынии (консультативный орган при министерстве науки, инноваций и цифровизации) применил санкции к космонавту Думитру Прунариу, обвинив его в "конфликте интересов". Об этом сообщило Радио Румынии.

Ревизоры министерства утверждают, что Прунариу занимал должность директора программы финансирования научных проектов из госфондов в рамках Румынского космического агентства и одновременно возглавлял Румынскую ассоциацию по космическим технологиям и индустрии, которая получала эти фонды.

В результате этого решения Прунариу в течение трех лет не будет иметь доступа к госфондам для исследований и не сможет занимать руководящие должности.

Прунариу заявил, что обвинения "не соответствуют действительности", и он опротестует их.

71-летний Прунариу - первый и пока единственный румынский космонавт. В 1981 году он провел вместе с Леонидом Поповым почти восемь дней на космической станции "Салют-6", где провел многочисленные научные эксперименты для Румынии и для программы "Интеркосмос". Прунариу - Герой Румынии и Герой Советского Союза.