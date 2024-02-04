В Кривом Роге и окрестностях восстановили электроснабжение

Продолжается работа по восстановлению инфраструктуры на поврежденных энергообъектах

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Электроснабжение Кривого Рога и окрестностей восстановлено. Об этом сообщил глава компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Энергопитание критической инфраструктуры и бытовых потребителей Криворожья <...> восстановлено", - написал он. При этом, по его словам, продолжается работа по восстановлению инфраструктуры на поврежденных энергообъектах, для этого используется аварийный запас оборудования, сформированный в прошлом году.

3 февраля две котельные Кривого Рога, снабжающие теплом 45 тыс. абонентов, а также 15 тыс. жителей Криворожского района остались без электроснабжения в результате взрывов. В Кривом Роге произошли аварийные отключения электроэнергии. В субботу вечером украинский национальный энергохолдинг "ДТЭК" сообщал, что энергетики восстановили электроснабжение более 60 тыс. домов в Криворожском районе. Однако позже в ряде районов Кривого Рога и его окрестностях снова пропало электричество.