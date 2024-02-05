В Приморье планируют утроить количество камер системы видеонаблюдения за лесными пожарами

Их установят в наиболее пожароопасных районах

ВЛАДИВОСТОК, 5 февраля. /ТАСС/. Количество камер видеонаблюдения за природными пожарами в Приморье, установленных в рамках работы системы "Лесохранитель", будет как минимум утроено для работы в наиболее подверженных горению районах. Об этом в беседе с ТАСС рассказал министр Приморского края по делам ГО и ЧС Александр Златкин.

"Система "Лесохранитель" очень эффективна, судя по отзывам из других регионов, где она уже работает. Мы поставили пока пять камер в Ханкайском и Пограничном районах. Хочу отметить, что сектор обзора и видимость у них отличная. Мы считаем, что за "Лесохранителем" большое будущее. Мы будем обращаться за тем, чтобы увеличить число камер как минимум в три-четыре раза, чтобы устанавливать их в наиболее горимых районах", - рассказал Златкин.

Он отметил, что на текущем этапе есть необходимость понять, как камеры ведут себя в условиях приморского климата: ветровой нагрузки и туманов. "Но как бы ни снижалась видимость в туман, например, камера все равно дает слишком большой эффект, от которого просто нельзя отказываться", - пояснил министр.

Систему видеонаблюдения "Лесохранитель", которая способна с помощью искусственного интеллекта выявлять возгорания, начали внедрять в Приморье в конце 2023 года. Первые пять камер для тестового мониторинга ситуации на наиболее пожароопасных территориях уже установлены в населенных пунктах региона.

В 2023 году оперативность тушения лесных пожаров в Приморском крае в первые сутки составила 97%, количество и площадь пожаров в регионе не превысила установленных Рослесхозом значений. При этом, согласно прогнозам регионального министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, следующий пожароопасный сезон ожидается "непростым".

Как ранее отмечал заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Козлов, общая площадь, пройденная огнем на Дальнем Востоке за период прошлогоднего пожароопасного сезона, составила чуть более 3,5 млн га. Регионы Дальнего Востока выполнили установленные указами президента и правительством РФ показатели, которые немного превышают 4 млн га на все 11 субъектов. Рослесхоз положительно оценивает работу региональных ведомств по оперативности обнаружения лесных пожаров на малых площадях, по тушению в первые сутки.