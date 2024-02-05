В Якутии в 2024 году планируют разработать документацию по реконструкции дамбы в Тикси

Поручение о разработке дал глава республики Айсен Николаев

ЯКУТСК, 5 февраля. /ТАСС/. Разработка проектной документации по реконструкции плотины озера Мелкое в поселке Тикси Булунского района в Якутии запланирована в 2024 году. Об этом сообщила ТАСС руководитель департамента по водным отношениям и экологическому просвещению Минэкологии Якутии Зинаида Васильева.

"До конца 2024 года будет разработана проектная документация с последующим выходом на общественные слушания и прохождением государственной экологической и государственной экспертизы", - сообщила Васильева.

Она уточнила, что в 2023 году на месте проводились изыскания Института мерзлотоведения Сибирского отделения РАН. Также провели превентивные работы, так как фильтрация на плотине продолжалась. Выяснилось, что фильтрация воды происходит по основанию тела дамбы, где грунты находятся в талом состоянии. Там пробурили скважины и установили сезонно-охлаждающие установки.

Документация будет подготовлена по поручению главы республики Айсена Николаева. Дамба находится в муниципальной собственности.

Озеро является единственным источником водоснабжения Тикси. Дамба удерживает воду водохранилища озера Мелкое, которое служит водозабором, с 2022 года фильтрация через дамбу усилилась, в поселке объявляли режим ЧС.