В Монголии начали подкормку редких диких животных из-за обильных снегопадов

Одна из самых сложных ситуаций в национальном природном заповеднике Гоби, где толщина снега достигла 15-20 см, а в горах - 40-52 см

УЛАН-БАТОР, 5 февраля. /ТАСС/. Государственные и частные организации Монголии начали оказывать помощь заповедникам, где редким животным не хватает еды из-за обильных снегопадов. Об этом сообщило управление особо охраняемых природных территорий страны.

"В этом году из-за суровой зимы в большинстве регионов участились случаи проникновения диких животных в города и населенные пункты в поисках корма. Поэтому сотрудники Управления особо охраняемых земель с помощью частных организаций и граждан размещают сено и соль в местах обитания таких редких животных, как лошади Пржевальского, горные бараны и козлы", - сообщило природоохранное ведомство.

По его информации, одна из самых сложных ситуаций в национальном природном заповеднике Гоби, где толщина снега достигла 15-20 см, а в горах - 40-52 см. Животные в таких условиях не могут пробить снежный наст, чтобы добыть траву. Поэтому для 25 табунов лошадей Пржевальского в заповеднике разместили 185 тюков сена.

В горах монгольского Алтая, где обитают горные бараны и козлы, разместили 260 тюков сена и 9 тонн соли. Во многих регионах Монголии сейчас действует режим повышенной готовности в связи с гибелью большого количества пастбищных животных из-за необычайно суровой зимы, которой не было в стране в последние 20 лет. При температуре от 38 до 49 градусов мороза и обильных осадках от 80% до 90% территории страны покрыто снегом глубиной от 38 см, местами - 60 см.