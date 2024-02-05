В Австралии заявили, что продолжат поддерживать приговоренного к смерти писателя

Глава МИД страны Пенни Вонг подчеркнула, что правительство "потрясено тем, что австралийскому гражданину вынесли смертный приговор в Пекине"

СИДНЕЙ, 5 февраля. /ТАСС/. Правительство Австралии продолжит оказывать консульскую помощь писателю Ян Хэнцзюню, приговоренному китайским судом к смертной казни за шпионаж, и заботиться о его благополучии. С таким заявлением выступила глава МИД страны Пенни Вонг.

"Правительство Австралии сообщит о своем ответе [на приговор] в самых решительных выражениях. Мы выступали в защиту нашего гражданина при любой возможности и на самом высоком уровне, последовательно призывая к соблюдению основных стандартов правосудия и требуя гуманного обращения с задержанным в соответствии с международными нормами и юридическими обязательствами Китая. Мы продолжим отстаивать интересы Ян Хэнцзюня и заботиться о его благополучии", - указала Вонг, отметив, что "австралийцы по-прежнему хотят, чтобы он воссоединился со своей семьей".

Также министр подчеркнула, что "правительство Австралии потрясено тем, что австралийскому гражданину вынесли смертный приговор в Пекине". "Мы извещены о том, что наказание может быть заменено пожизненным заключением через два года, если человек не совершит никаких серьезных правонарушений в течение этого периода", - уточнила она.

Австралийский писатель китайского происхождения Ян Хэнцзюнь - критик Коммунистической партии Китая, ученый и блогер, ранее бывший сотрудником Министерства иностранных дел КНР. О его исчезновении стало известно 18 января 2019 года, когда он, прибыв из США в Китай, перестал выходить на связь с друзьями и родственниками, а также появляться в социальных сетях. 24 января того же года представитель МИД КНР подтвердил информацию о задержании писателя властями Китая по подозрению в деятельности, представляющей угрозу национальной безопасности страны. 5 февраля китайский суд приговорил его к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года, по истечении которых смертная казнь может быть заменена на пожизненное заключение.