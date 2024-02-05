Правительство Вологодской области готово помочь в поиске пропавших после крушения Ми-8

Как сообщил врио губернатора области Георгий Филимонов, "предположительно, борт совершил попытку аварийной посадки"

ТАСС, 5 февраля. Правительство Вологодской области готово оказать необходимую помощь в поиске пропавших членов экипажа вертолета Ми-8, который упал в Онежское озеро в районе села Деревянное в Карелии. Об этом сообщил врио губернатора области Георгий Филимонов.

"Наша поддержка близким и родным членов экипажа, губернатору [Карелии] Артуру Олеговичу Парфенчикову и всем жителям Республики Карелия, руководству и сотрудникам МЧС России. Правительство Вологодской области готово оказать всю необходимую помощь в проведении поисковых работ, а также любое другое содействие, которое может потребоваться в связи с ситуацией", - написал Филимонов в своем Telegram-канале.

По его данным, экипаж выполнял рейс Петрозаводск - Вытегра и последний раз выходил на связь 4 февраля в 17:04 мск, "предположительно, борт совершил попытку аварийной посадки". Основные обломки вертолета и экипаж пока не обнаружены. Ми-8 принадлежал ФГБУ "Северо-Западный авиационный спасательный центр МЧС России".

На борту вертолета находился только экипаж из трех человек. В МЧС сообщили, что Ми-8 совершал тренировочный полет над Онежским озером. Накануне он пропал с радаров, были организованы поиски. При этом аварийный маяк вертолета не сработал. Обломки вертолета нашли в районе Деревянного Прионежского района Карелии в 11 км от берега. Глубина Онежского озера в месте обнаружения составляет от 40 до 50 м.

Возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает несколько версий крушения вертолета, среди них - ошибка экипажа, погодные условия и неисправность техники.