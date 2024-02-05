РБК: в 2023 году россияне совершили на 17% больше поездок за рубеж, чем год назад

Всего за январь-декабрь 2023 года россияне совершили 27 млн поездок

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Количество выездов россиян за границу в 2023 году оказалось на 17% больше, чем в январе-декабре 2022 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику погранслужбы Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Отмечается, что всего за январь-декабрь 2023 года россияне совершили 27 млн поездок за рубеж, а за такой же период 2022 года служба зафиксировала 23,1 млн поездок.

По данным РБК, россияне чаще всего выезжали в страны ближнего зарубежья, а также выбирали популярные для отдыха дальние направление, а именно - Турцию, ОАЭ, Египет и Таиланд. В статистике учитывались поездки со всеми целями. Отмечается, больше всего поездок в 2023 году россияне совершили в Турцию (5,62 млн поездок) и Абхазию (5,75 млн поездок), причем приток россиян в Турцию по сравнению с прошлым годом вырос на 16,3%. Кроме того, увеличилось количество поездок в Таиланд (1,06 млн), а также в Китай (966 тыс.). В 10 самых посещаемых стран, как уточняет издание, вошли Египет (1,28 млн) и ОАЭ (1,72 млн). Также в 10-ку лидеров попала Финляндия, несмотря на то, что поездки в эту страну сократились почти на 32% по сравнению с 2022 годом - с 872,9 тыс. до 594,1 тыс.

Как пишет РБК, с января по декабрь 2023 года поездки россиян в страны Евросоюза сократились на 26% к прошлому году (1,73 млн поездок против 2,36 млн соответственно).

По информации газеты, за 2023 год россияне совершили 9,3 млн поездок за рубеж с туристическими целями, причем в 2022 году это количество составляло 6,8 млн. В число самых популярных стран вошли Турция, ОАЭ, Египет и Таиланд.