В Приамурье задержали чартерный рейс из Благовещенска в Таиланд

Ожидается резервный борт

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 февраля. /ТАСС/. Первый чартерный международный рейс из Благовещенска в Паттайю (Таиланд) после пандемии, запуск которого планировался 5 февраля, задержан более чем на шесть часов по техническим причинам. Ожидается резервный борт, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Благовещенск.

"Рейс на вылет задержан до 18:00 по местному времени (12:00 мск) по техническим причинам. Ожидается резервный борт", - сказал собеседник агентства.

Согласно онлайн-табло, вылет в Таиланд должен был состоятся в 08:00 по местному времени (02:00 мск).

Ранее в авиакомпании Azur Air сообщали, что 5 февраля впервые после пандемии запустят чартерные рейсы из Благовещенска в Паттайю. Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 757 с компоновкой салона на 238 кресел. Программа полетов запланирована до конца апреля.