Операторов по вывозу мусора Алтая подключат к общей системе мониторинга для фиксации жалоб

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Региональные операторы по вывозу мусора в Республике Алтай будут подключены к общей системе мониторинга в социальных сетях для фиксации жалоб и быстрого реагирования на них, сообщил ТАСС глава региона Олег Хорохордин.

"Для повышения эффективности этой работы, увеличения скорости реагирования на жалобы жителей принято решение о подключении всех регоператоров республики к системе мониторинга сообщений в соцсетях "Инцидент менеджмент". Единые страницы региональных операторов будут созданы во "ВКонтакте", "Одноклассниках" и мессенджере Telegram, с них будут публиковаться официальные ответы и при необходимости фотоотчеты на сообщения в соцсетях", - сообщил он.

По словам Хорохордина, Минрегионразвития совместно с центром управления регионом уже поручено оперативно организовать эту работу, закрепить ответственных от каждого регоператора, а также обеспечить техническое подключение к системе обратной связи.

Глава региона также сообщил, что контракт с региональным оператором "Золотой ресурс" будет расторгнут в виду частых жалоб со стороны жителей и руководства районов. Оператор обсуживает четыре района республики: Шебалинский, Онгудайский, Усть-Канский и Усть-Коксинский.

"Сейчас готовятся документы для расторжения контракта с данным региональным оператором, но пока эти процедуры не завершены - предприятие обязано системно и своевременно вывозить мусор", - добавил Хорохордин.

Он также сообщил, что после смены руководства предприятия "Кызыл-Озек-сервис", которое обслуживает самую густонаселенную часть республики, в Горно-Алтайске и Майминском районе стало чище, выявляются точечные проблемы, которые оперативно разрешаются. Сократилось число жалоб и на деятельность регоператора "Восток", работающего в Улаганском и Кош-Агачском районах.