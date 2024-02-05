В Приамурье пройдет международный гастрофестиваль "Берега вкуса" в августе

По поручению губернатора Василия Орлова мероприятие сделали ежегодным

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 февраля. /ТАСС/. Российско-китайский гастрономический фестиваль "Берега вкуса" пройдет в Благовещенске (Амурская область) с 20 по 25 августа, сообщили в региональном Минэкономе.

"Гастрономический фестиваль "Берега вкуса", который уже успел стать ярким и значимым событием в жизни Приамурья, вновь пройдет на территории города Благовещенска с 20 по 25 августа. Благодаря впечатляющим результатам прошлого года, длительность фестиваля увеличили. По поручению губернатора Василия Орлова мероприятие сделали ежегодным", - говорится в сообщении.

Особенностью этого года станет совместное проведение фестиваля "Берега вкуса" и форума бизнеса и власти "Дни ретейла на Амуре", инициатором которого выступил Минпромторг России. Мероприятие пройдет 19 и 20 августа. На форуме ожидают порядка 100 экспертов разных отраслей и около 700 гостей из других регионов России.

Гастрономический фестиваль проведут на набережной реки Амур, которая находится в 750 м от границы с Китаем. Здесь будут выставлены палатки со стрит-фудом. На данный момент заявлено 46 представителей сферы общепита, которые планируют участвовать в кулинарном событии. Кроме того, для гостей фестиваля проведут мастер-классы по приготовлению различных блюд. Программу планируют расширять и дополнять.

В 2023 году российско-китайский гастрономический фестиваль "Берега вкуса" проходил с 25 по 26 августа. За два дня событие посетили порядка 30 тыс. человек. Участниками стали 38 амурских кафе и ресторанов. Пять китайских поваров из провинции Хэйлунцзян (КНР) демонстрировали свое кулинарное искусство и национальную кухню в рамках мастер-классов. По итогам фестиваля было распродано более 32 тыс. порций авторских кулинарных блюд.

Организаторами события выступают Министерство экономического развития и внешних связей Амурской области, администрация города Благовещенска и Амурская федерация рестораторов и отельеров.