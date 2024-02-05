В Казахстане жители пяти сел отказались от алкоголя и добились нулевой преступности

По данным "Петропавловск. news", "сухой закон" ввели в селах Тендык, Карасай-батыр, Бирлестик, Карагай и Ковыльное

АЛМА-АТА, 5 февраля. /ТАСС/. Жители пяти сел Северо-Казахстанской области (СКО) добровольно и полностью отказались от употребления и продажи алкоголя. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник областного департамента полиции (ДП) Айдын Кабдулдинов.

"Масштабируется [в области] практика добровольного отказа от алкоголя в сельской местности. Сейчас в СКО имеется пять сел, в которых полностью отказались от продажи и употребления спиртного", - отметил глава департамента. Он подчеркнул, что в области в среднем "свыше четверти преступлений совершаются в состоянии алкогольного опьянения" и власти настроены на серьезную борьбу с пьянством.

Местное издания "Петропавловск. news" со ссылкой на ДП региона сообщило в понедельник, что отказ от алкоголя на данный момент позволил снизить уровень преступности в пяти селах до нулевой отметки. Издание уточняет, что "сухой закон" был введен в селах Тендык, Карасай-батыр, Бирлестик, Карагай и Ковыльное.