Географию полетов между удаленными регионами РФ и Белоруссии могут расширить

Как сообщили в Минэкономразвития РФ, в настоящее время 36 российских регионов уже выразили заинтересованность в установлении прямого авиасообщения с республикой

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Россия и Белоруссия обсуждают вопрос расширения географии полетов и транспортного сообщения между удаленными регионами двух стран. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития РФ.

"В ближайшее время на уровне правительств двух стран будет рассматриваться вопрос расширения географии полетов и транспортного сообщения между удаленными друг от друга регионами России и Белоруссии, в том числе в рамках трансграничных туристических маршрутов. В настоящий момент 36 российских регионов уже выразили заинтересованность в установлении прямого авиасообщения с Белоруссией, 13 регионов сообщили о целесообразности расширения автомобильного, автобусного и железнодорожного сообщения с республикой", - говорится в сообщении министерства.

Россия и Белоруссия в ноябре 2023 года подписали соглашение и дорожную карту о развитии сотрудничества в сфере туризма. Межведомственное соглашение должно создать условия для привлечения зарубежных инвестиций в экономику Союзного государства, простимулировать рост деловой активности в смежных отраслях, а также позволит вывести на новый уровень профессиональную подготовку кадров.