Пожар на НПЗ в Волгограде после падения БПЛА не повлиял на обеспеченность региона топливом

Нефтеперерабатывающий завод "Лукойл" работает в обычном режиме

ВОЛГОГРАД, 5 февраля. /ТАСС/. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Волгограде после падения сбитого БПЛА не повлиял на обеспеченность региона топливом. Об этом ТАСС сообщили в комитете промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области.

В субботу в Волгограде в результате падения сбитого беспилотника загорелся нефтеперерабатывающий завод "Лукойл". Пресс-служба компании сообщила, что НПЗ работает в обычном режиме после возгорания на трубопроводе завода.

"Ситуация [пожар на НПЗ в Волгограде после падения сбитого БПЛА] не повлияла на обеспеченность региона топливом. Волгоградская область обеспечивается топливом в прежнем объеме", - сказали в комитете.

Как ранее сообщал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, силы ПВО отразили атаку БПЛА на территории Волгоградской области, но падение беспилотника стало причиной возгорания на нефтеперерабатывающем заводе. Губернатор уточнил, что пожар был оперативно локализован, открытое горение ликвидировано. В результате случившегося жертв нет. В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили о возгорании нефтепродуктов на площади 300 кв. м в Красноармейском районе Волгограда, возгорание было локализовано на площади 100 кв. м, а затем полностью потушено.