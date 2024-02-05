В Астраханской области прогнозируется сильный ветер до 32 м/с

Объявлено штормовое предупреждение

АСТРАХАНЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение из-за сильного ветра с порывами до 30-32 м/с объявили в Астраханской области до среды, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"По данным астраханского ЦГМС, на территории области утром и до конца дня 6 февраля ожидается очень сильный западный, северо-западный ветер 30-32 м/с", - говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением кровли зданий, широкоформатных конструкций, обрывом линий связи и электропередачи. Жителей и гостей региона просят соблюдать осторожность при нахождении на улице.

Сейчас в Астрахани пасмурно, идет небольшой дождь, температура воздуха - 5 градусов тепла.