Соцфонд назначил жителям Донбасса и Новороссии более 1,2 млн федеральных пенсий

После установления и пересмотра размер пенсий в новых регионах значительно вырос, заявили в ведомстве

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Более 1,2 млн жителей Донбасса и Новороссии получают пенсии по российскому законодательству. Об этом сообщается на сайте Социального фонда России.

"Одна из приоритетных задач Социального фонда России - поддержка самых уязвимых категорий граждан, в частности, пенсионеров. С 1 марта 2023 года в новых субъектах идет переоформление пенсий по российскому законодательству. В настоящее время назначено уже более 1,2 млн пенсий. Важно, что после установления и пересмотра размер пенсий в новых регионах значительно вырос", - говорится в сообщении.

Кроме того, в 2023 году Соцфонд оформил в новых субъектах более 71 тыс. сертификатов на материнский капитал и единую денежную выплату на 204,3 тыс. человек. Также единое пособие в новых субъектах назначили родителям 269 тыс. детей, а люди с инвалидностью получили 360 тыс. технических средств реабилитации.

Уточняется, что в новых субъектах активно идет переход на электронные листки по временной нетрудоспособности - Соцфонд оплатил жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей более 130 тыс. таких листков.