Авиакомпанию "Победа" оштрафовали за овербукинг на рейсе из Новосибирска

Размер взыскания составил 30 тыс. рублей

НОВОСИБИРСК, 5 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" получила штраф в 30 тыс. рублей за то, что продала больше билетов, чем мест на самолете из Новосибирска в Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, авиакомпанией в декабре 2023 года "незаконно отказано в перевозке двум пассажирам", которые купили билеты, из-за превышения на борту воздушного судна количества доступных мест.

"Победу" привлекли к административной ответственности, назначен штраф 30 тыс. рублей. Ответственность предусмотрена ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ. Речь идет об оказании населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов. Как уточнили в прокуратуре, пассажирам вернули деньги за билеты, внесено представление гендиректору авиакомпании об устранении нарушений закона.