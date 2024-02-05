Под Псковом прошла церемония спецгашения марки в честь Александра Матросова

Штемпель передадут в почтовое отделение на улице Зверева в Великих Луках, где каждый желающий сможет отправить письмо с проставленным памятным оттиском

ПСКОВ, 5 февраля. /ТАСС/. Церемония спецгашения почтовой марки, посвященной 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова, состоялась в Великих Луках Псковской области, для этого изготовили уникальный художественный штемпель, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета. В феврале 1943 года Матросов закрыл своей грудью амбразуру немецкого дзота, защитив тем самым идущих в бой товарищей и став одним из символов мужества и доблести.

"Мероприятие по спецгашению почтовой марки, посвященной 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова, состоялось в Краеведческом музее города Великие Луки. Почтовая марка уже завтра разлетится по всей сети почтовой связи, попадет в дома жителей и займет почетное место у коллекционеров. А также выйдет за пределы нашей Родины, донеся до каждого память о героическом воинском подвиге, который потребовал высоких моральных и волевых качеств, смелости, решительности и высочайшей ответственности за выполнение служебного долга и судьбы товарищей", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, участниками церемония спецгашения стали представитель "Почты России" Василий Малышев, вице-губернатор региона Вера Емельянова, глава администрации Великих Лук Андрей Беляев и директор городского Краеведческого музея города Наталья Каменская.

"К 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова "Почта России" подготовила специальную почтовую продукцию, посвященную этой дате - почтовый конверт с изображением героя. Изготовленный почтовый штемпель также является уникальным, выполненным в художественном стиле и имеет ограниченный срок действия. После церемонии спецгашения, штемпель будет передан в почтовое отделение на улице Зверева, 39, где каждый желающий сможет отправить родным и близким письмо или открытку с проставленным памятным оттиском", - говорится в сообщении.

Об Александре Матросове

Александр Матросов 27 февраля 1943 года в решающую минуту боя с немецко-фашистскими захватчиками за деревню Чернушки Локнянского района, прорвавшись к вражескому дзоту, закрыл своим телом амбразуру, пожертвовал собой, обеспечив успех наступающего подразделения. Герою было всего 19 лет.

Имя героя Александра Матросова было присвоено 254-му гвардейскому стрелковому полку, а сам он навечно зачислен в списки 1-й роты этой части. Города и деревни, улицы и стадионы, мемориалы и памятники по всей России носят имя Александра Матросова.