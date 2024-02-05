На вокзалах Сочи организовали дополнительные пункты питания и отдыха

Как уточнили в РЖД, залы ожидания и кассовые зоны работают в обычном режиме

ТАСС, 5 февраля. Дополнительные пункты питания и отдыха организовали на вокзалах Сочи. Об этом сообщается в Telegram-канале РЖД.

"На вокзалах Большого Сочи организованы дополнительные пункты питания и отдыха. Залы ожидания, кассовые зоны работают в обычном режиме: поддерживается комфортный температурный режим, действуют санитарные комнаты. Для прибывающих на посадку и ожидающих своего поезда пассажиров организованы пункты питания и отдыха, где можно выпить кофе или чай. Также раздаем воду всем желающим", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дежурный персонал вокзала помогает пассажирам при пересадке на альтернативные виды транспорта. Возврат и переоформление проездных документов в случае отказа от поездки производится в кассах без удержания сборов и дополнительных плат.

В ночь на 5 февраля в результате сильных дождей на железнодорожные пути в районе перегона Дагомыс - Лоо сошли селевые массы, движение поездов и электричек было временно остановлено.

Ранее сообщалось, что установленный РЖД пост мониторинга на перегоне Дагомыс - Лоо первым прошедшей ночью зафиксировал сход и позволил предотвратить более серьезные последствия. Для восстановления движения остается убрать около 10 тыс. куб. м селевых масс.