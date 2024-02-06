"Яндекс" проведет IТ-олимпиаду для школьников

Она пройдет с 6 февраля по 10 апреля

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Сервис "Яндекс Учебник" проведет онлайн-олимпиаду по информатике среди учащихся 5-11-х классов. Она пройдет с 6 февраля по 10 апреля, сообщили представители сервиса.

В олимпиаде предусмотрено два тура. В рамках первого школьники будут решать задачи на логику, программировать в визуальной среде Blockly, работать с кодом на языке Python.

Второй этап будет творческим. Он предполагает создание собственного проекта по анализу данных в Yandex DataLens.

Участники олимпиады получат сертификаты, а победители второго тура - дипломы и призы.

В середине 2023 года "Яндекс" запускал курс для подготовки школьников к олимпиадам по программированию.