В Северной Осетии построили и реконструировали сейсмоустойчивые школу и детсад

Образовательные учреждения возвели во Владикавказе и поселке Заводском

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 февраля. /ТАСС/. Сейсмоустойчивые школу и детский сад построили в Северной Осетии, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"В Северной Осетии по федеральной программе "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации" ("Сейсмика") построен и реконструирован ряд социальных объектов", - говорится в сообщении.

Во Владикавказе провели мероприятия по сейсмоусилению и реконструкции здания школы №11 по улице Чкалова. Здесь полностью обновили три корпуса образовательного учреждения. Кроме этого, провели реконструкцию и сейсмоусиление одного из корпусов и возвели новое трехэтажное здание для начальных классов. Особое внимание уделили и созданию доступной среды для маломобильных граждан.

В поселке Заводской завершилось строительство детского сада на 280 воспитанников. Для дошкольного учреждения построено современное двухэтажное здание со спортивным залом, бассейном, помещением для музыкальных занятий, оборудованными уличными площадками для прогулок и активного отдыха малышей.

Мероприятие "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации" реализуется Минстроем России с 2018 года. За пять лет в нем приняли участие 12 субъектов Российской Федерации. За это время в регионах России профинансировано строительство (сейсмоусиление) 118 объектов, в том числе 52 школ, 35 детских садов, 16 жилых домов, семи учреждений здравоохранения, четырех учреждений культуры, трех спортивных объектов и котельной. Ввели в эксплуатацию 88 объектов.