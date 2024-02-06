На Камчатке фестиваль зимних видов спорта впервые посвятят защитникам Отечества

Мероприятие пройдет 23 февраля

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 февраля. /ТАСС/. Фестиваль зимних видов спорта "Снежный путь" пройдет в столице Камчатки 23 февраля и впервые будет посвящен защитникам Отечества, сообщает мэрия Петропавловска-Камчатского.

"В этом году фестиваль проводится совместно с командованием Войск и Сил на Северо-Востоке Российской Федерации. Военные примут непосредственное участие в подготовке мероприятия. На площадке фестиваля будет работать выставка военной техники, состоятся показательные выступления. Гостей праздника угостят солдатской кашей. Безусловно, главная тематика праздника будет посвящена защитникам Отечества, в том числе тем, кто сегодня выполняет свой воинский долг в специальной военной операции", - приводятся в сообщении слова главы Петропавловск-Камчатского городского округа Константина Брызгина.

"Снежный путь" представит 14 спортивных и творческих площадок. Среди них соревнования на снегоходах и мотоциклах, состязания по вейтпуллингу, борьба на снегу, спортивно-развлекательная программа, соревнования по автомобильному спорту. Также будут работать площадки "Кинологический фристайл", вольер "Мокрый нос", полоса препятствий. Готовятся аттракционы, конкурсы с участием аниматоров. Традиционно фестиваль проводится в дни зимнего праздника и гонки на собачьих упряжках "Берингия".