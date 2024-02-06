Стартовал прием заявок на премию "За безопасное цифровое детство"

Премия будет присуждаться в трех основных номинациях: "Уроки безопасности в Сети", "Взрослые и дети в интернете", "Лучший юношеский проект" и в номинации "Цифровая безопасность семьи"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Прием заявок на премию "За безопасное цифровое детство", направленную на поддержку инициатив, проектов по обеспечению защиты детей в цифровой среде и на повышение цифровой грамотности детей и взрослых, начинается с 6 февраля. Об этом говорится в сообщении Альянса по защите детей в цифровой среде, который является организатором премии.

"Открыт прием заявок на премию "За безопасное цифровое детство", организатором которой выступает Альянс по защите детей в цифровой среде. Принять участие в конкурсе могут взрослые и дети", - говорится в сообщении.

Согласно представленным данным, премия будет присуждаться в трех основных номинациях: "Уроки безопасности в Сети", "Взрослые и дети в интернете", "Лучший юношеский проект" и в специальной номинации "Цифровая безопасность семьи".

Первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко, чьи слова приводятся в сообщении, отметил социальную значимость премии. "В конце января президент России Владимир Путин дал старт Году семьи на выставке "Россия" на ВДНХ. Одна из важных задач сегодня - повышение защищенности детей и родителей в интернете. Премия Альянса по защите детей в цифровой среде дает возможность каждому гражданину нашей страны из любого региона проявить себя, свои таланты, инициативы. Особо отмечу, что впервые в рамках премии появилась специальная номинация "Цифровая безопасность семьи". Она поможет семьям поделиться опытом и проявить творческий подход к решению проблем, с которыми они сталкиваются в современном цифровом мире", - сказал он.

Отмечается, что премия нацелена на поддержку инициатив и проектов по обеспечению защиты детей в цифровой среде, создание позитивного контента и повышение уровня цифровой грамотности детей и взрослых. Для участия в премии необходимо заполнить онлайн-форму. Прием заявок продлится до 5 марта 2024 года включительно.

В альянсе также уточнили, что помимо подачи онлайн-заявки на спецноминацию работы необходимо разместить во "ВКонтакте" или на Rutube с хэштегами #АльянсПоЗащитеДетей, #ПремияАльянса2024, #годсемьи и #ЦифроваяБезопасностьСемьи2024. "Победители получат ценные призы от организаторов, а также уникальную возможность пройти ознакомительную практику в компаниях - основателях Альянса по защите детей в цифровой среде. Торжественная церемония награждения лауреатов состоится 5 апреля 2024 года в Москве в рамках IV Молодежного цифрового форума", - говорится в сообщении.

О премии

Премия "За безопасное цифровое детство" была учреждена Альянсом по защите детей в цифровой среде в 2023 году. Более 1,2 тыс. человек из всех регионов России подали заявки на участие в первой премии. Награждение лауреатов состоялось 12 мая 2023 года в рамках III Молодежного форума по управлению интернетом (Youth RIGF 2023).