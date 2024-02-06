Более 500 пассажиров ожидают вылета в Сочи в аэропортах Сибири

Транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия по защите прав потребителей авиационных услуг

НОВОСИБИРСК, 6 февраля. /ТАСС/. Более 500 пассажиров ожидают вылета в Сочи в аэропортах Новосибирска, Барнаула и Томска. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"Сегодня в связи неблагоприятными погодными условиями и поздним прибытием воздушных судов из Сочи в международных аэропортах Томска, Барнаула и Новосибирска объявлены задержки выполнения рейсов авиакомпании "Северный ветер" и "Икар" в Сочи. Более 500 пассажиров, из них 31 несовершеннолетний, ожидают вылета самолетов в пункт назначения", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Барнаульской, Новосибирской и Томской транспортными прокуратурами осуществляются надзорные мероприятия по защите прав потребителей авиационных услуг.

"В случае нарушения прав в период ожидания рейсов граждане могут обратиться к дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры", - уточнили в ведомстве.

Погода начала ухудшаться в Сочи в ночь на 5 февраля. Сообщалось, что селевые массы нарушили движение поездов на перегоне Дагомыс - Лоо в Краснодарском крае, пассажиров довозят до Сочи и Адлера автобусами. Сход грязевых масс произошел из-за ранее выпавших осадков и переувлажнения почвы.