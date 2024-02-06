В аэропорт Сочи вернулись 19 самолетов, уходивших на запасные аэродромы при непогоде

Еще столько же ожидают возможности вернуться в сочинский авиаузел

КРАСНОДАР, 6 февраля. /ТАСС/. Экипажи 19 самолетов, уходивших накануне на запасные аэродромы в связи с непогодой, вернулись в Сочи, восемь из них обслужены, 19 бортов ожидают возможности вернуться в аэропорт Сочи.

Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы аэропорта.

"Уважаемые пассажиры, начиная с полуночи в аэропорт Сочи прибывают рейсы с запасных аэропортов. За 7 часов уже 19 бортов вернулись в Сочи, восемь рейсов обслужены и отправлены в города назначения, 11 бортов ожидают вылет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на запасных аэродромах остаются еще 19 самолетов, которые 5 февраля не смогли приземлиться в Сочи.

Ранее в Сочи наблюдалась непогода, аэропорт работал по фактической погоде, часть экипажей приняла решение об уходе на запасные аэродромы.