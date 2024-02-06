На Донбассе запустят 16 дополнительных маршрутов общественного транспорта

Минтранс ДНР добавил, что идет работа по выстраиванию логистики для появления новых путей следования

ДОНЕЦК, 6 февраля. /ТАСС/. Сеть наземного общественного транспорта, соединяющую Донбасс с другими регионами России, планируют дополнить 16 новыми маршрутами, сообщил в своем Telegram-канале Минтранс ДНР.

"В текущем году продолжается активная работа по расширению маршрутной сети пассажирских перевозок автомобильным транспортом на юге России. Внесены в реестр 16 дополнительных маршрутов, соединяющих города Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с городом Москвой, Ростовской областью, Краснодарским краем и Республикой Крым", - сказано в сообщении.

Уточняется, что идет работа по выстраиванию логистики для появления новых путей следования в Донбасс и Новороссию.