В регионах Северного Кавказа ожидаются дожди, мокрый снег

На территории округа также ожидается усиление ветра до 35 м/с

ТАСС, 6 февраля. Синоптики предупредили об ухудшении погоды в регионах Северо-Кавказского федерального округа в ближайшие дни. На территории округа ожидаются дожди, мокрый снег и усиление ветра до 35 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"6-7 февраля в республиках Северного Кавказа сильные и очень сильные осадки (дождь, мокрый снег, снег), гололедно-изморозевые явления, метель, в горах лавиноопасно, ветер до 29 м/с, в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии до 30-33 м/с. В предгорных и горных районах Ингушетии и Чеченской Республики 6 февраля ветер 30-32 м/с, в горных районах выше 1000 м до 35 м/с", - говорится в сообщении.

По данным Госавтоинспекции Ставрополья, из-за штормового ветра в Пятигорске произошло падение светофора на пересечении проспекта Калинина и улицы 295-й Стрелковой Дивизии. По словам главы Пятигорска Дмитрия Ворошилова, в связи с порывами ветра в городе произошли аварийные отключения электроэнергии.

В Дагестане в связи с непогодой энергетики переведены на особый режим работы. Из-за аварийных отключений без электричества остаются более 30 населенных пунктов региона. Об аварийных отключениях сообщили и в мэрии дагестанского города Каспийска, где из-за аварии без электричества остались жители южной части города, в том числе две общеобразовательные школы.

По данным филиалов компании "Россети-Северный Кавказ", из-за ухудшения погодных условий в режим повышенной готовности переведены энергетики Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края.

В Кабардино-Балкарии из-за непогоды во вторник был закрыт для туристов высокогорный горнолыжный курорт "Эльбрус", сообщили в телеграм-канале курорта.