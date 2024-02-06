В ДНР отремонтировали свыше 400 объектов образования за 2023 год

В Министерстве просвещения России отметили, что в целом 2023 год был посвящен совершенствованию материально-технического оснащения образовательных организаций региона и интеграции их в единое образовательное пространство страны

ДОНЕЦК, 6 февраля. /ТАСС/. Капитальные ремонтно-восстановительные работы в 2023 году проведены на 419 объектах образования Донецкой Народной Республики (ДНР), что на 304 объекта больше в сравнении с 2022 годом. Об этом сообщил и.о. директора департамента развития систем образования отдельных субъектов РФ Министерства просвещения России Павел Белоконь на коллегии Минобрнауки ДНР.

"В 2023 году обеспечено проведение ремонтно-восстановительных работ на 419 объектах образования ДНР. Это - 172 детских сада, 236 школ и 11 других объектов образования. Для сравнения, в 2022 году было отремонтировано только 115 объектов", - сказал он.

Представитель Минпросвещения добавил, что в целом 2023 год был посвящен совершенствованию материально-технического оснащения образовательных организаций ДНР и интеграции их в единое образовательное пространство России.

Также Белоконь сообщил, что на 2024-2026 годы семь объектов образования ДНР включены в государственную программу "Модернизация школьных систем образования".